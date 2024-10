Auto investita da un treno sui binari: spaventoso incidente in Valtellina, bloccata la linea Milano-Tirano

Spread the love

Circolazione ferroviaria bloccata in serata, in Valtellina, per un’auto investita da un treno sui binari. Non si registrano feriti, ma unicamente forti disagi per i viaggiatori. La vettura è stata travolta mentre si apprestava ad attraversare un passaggio a livello in territorio comunale di Villa di Tirano

La vettura è rimasta bloccata fra le rotaie e le due persone a bordo hanno fatto in tempo ad abbandonare il veicolo. Sulle cause dell’incidente indagano ora i carabinieri di Tirano, intervenuti con i Vigili del fuoco. La società Trenord ha organizzato bus sostitutivi nel tratto di linea fra Tirano e la stazione di Tresenda-Aprica, in territorio comunale di Teglio. Notevoli i disagi.

LEGGO