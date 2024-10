VIDEO – Vigili del Fuoco impegnati per l’ondata di maltempo in Lombardia

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nella giornata di ieri, i Vigili del Fuoco della Lombardia sono stati impegnati in una serie di interventi a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione. Complessivamente, sono stati effettuati 280 interventi di soccorso tecnico urgente, con un’ampia gamma di richieste di assistenza.

Le principali emergenze segnalate riguardano tagli di alberi, allagamenti e alcuni smottamenti. Nonostante l’intensità del maltempo, non si segnalano particolari criticità, fatta eccezione per un episodio verificatosi in serata nel comune di Gavardo (BS). Qui, il fiume Chiese ha raggiunto i livelli di guardia, esondando leggermente nelle vicinanze dell’abitato.

Immediatamente, una squadra del Comando di Brescia è intervenuta sul luogo. Grazie a manovre idrauliche effettuate dai tecnici presso uno sbarramento posto a monte, è stata possibile una significativa riduzione delle portate del fiume, portando a un netto miglioramento della situazione.

Attualmente, sono in corso circa una ventina di interventi su tutto il territorio regionale. I Vigili del Fuoco continuano a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza della popolazione.