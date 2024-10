VIDEO – Tetto di una casa disabitata implode, calcinacci sulla strada. Vigili del fuoco al lavoro

Spread the love

Paura nel quartiere di Fiera, lungo la strada che da viale IV novembre conduce ai palazzi del “Bosco verticale” e alla Restera. Intorno alle 21 il tetto di un’abitazione disabitata da anni è imploso su se stesso e alcuni calcinacci e parti di un muro sono finiti sulla carreggiata sottostante. I residenti, sentito il fragore del crollo, hanno lanciato l’allarme: fortunatamente nessuno stava transitando lungo la viuzza. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti con una squadra e la gru per mettere in sicurezza l’edificio: sono state rimosse le tegole pericolanti e piccole porzioni sporgenti del cornicione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e nella giornata di domani, 11 ottobre, dovranno essere presi provvedimenti. Giunta anche una pattuglia della polizia locale e i tecnici dell’Enel che hanno provveduto a sistemare un cavo dell’energia elettrica che era penzolantein seguito al cedimento. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, una parte dei quali sono scesi per seguire le operazioni, lo stabile desterebbe da tempo forte preoccupazione

Tetto di una casa disabitata implode, calcinacci sulla strada. Vigili del fuoco al lavoro (trevisotoday.it)