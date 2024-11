Esercitazione inerente le attività di specializzazione in tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) – Livello Avanzato

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dal 04 Novembre al 07 Novembre, il Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani ha organizzato, in collaborazione con tutti i Comandi VVF pugliesi e la Direzione Regionale VVF Puglia, una esercitazione presso l’azienda Buzzi Unicem sita nella Città di Barletta, inerente le attività di specializzazione in tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) – Livello Avanzato.

Il personale VVF impiegato (circa 40 unità giornaliere) sta svolgendo diverse manovre di tipo Avanzato in modo da simulare degli scenari di soccorso all’interno delle pertinenze aziendali, caratterizzate dalla presenza di numerosi edifici ad elevata complessità e sviluppo verticale, i quali richiedono, per l’effettuazione di manovre di soccorso, l’impiego di personale altamente specializzato.

Sul posto sono presenti anche numerosi mezzi provenienti da tutti i Comandi VVF della Puglia, impiegati per l’esecuzione di tali manovre.

Oltre al personale VVF specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS2), utili per il monitoraggio dello scenario e la caratterizzazione delle aree esercitative addestrative.

Le esercitazioni sono in corso di svolgimento, in collaborazione, con il personale aziendale impiegato attivamente per la simulazione degli scenari incidentali utili ai fini addestrativi.