Maltempo – Crollo di un muro di contenimento – Vigili del fuoco in azione

VIGILI DEL FUOCO

Genova – Dalle 7.20 del mattino vigili del fuoco impegnati in centro città, in via dei Cinque Santi, per il crollo di un muro di contenimento: nessuna abitazione interessata, colpite alcune auto, in corso ricerche per escludere la presenza di persone coinvolte (foto 1 e 2). Al lavoro squadre ordinarie, team USAR (Urban Search And Rescue) e il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) con escavatori.

Prosegue intanto l’intervento sulla strada dei Giovi (foto 3) per una frana che prima dell’alba ha coinvolto un’auto in transito, soccorso l’autista ferito e affidato al personale sanitario: operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dell’area in corso.