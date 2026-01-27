Spread the love

Un elicottero che trasportava sciatori è caduto questa mattina sul Ruitor a La Thuile, in Valle d’Aosta.

Dalle prime informazioni i passeggeri sono feriti ma non in modo grave: li stanno recuperando e portando al centro sportivo di La Thuile per poi essere trasferiti all’ospedale regionale di Aosta per gli accertamenti.

Sul posto stanno intervenendo le guide del soccorso alpino e i vigili del fuoco.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/27/cade-elicottero-eliski-passeggeri-feriti-ma-non-gravi_012f0c68-7a49-4f37-8de9-ab122ac0bbee.html