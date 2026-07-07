firmato l’accordo per la nuova sede dei Vigili del Fuoco di Pantelleria.

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Nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 luglio 2026, presso lo scalo aeroportuale di Pantelleria, è stato siglato un protocollo d’intesa strategico per assegnare una sede stabile e idonea al distaccamento dei Vigili del Fuoco dell’isola. L’accordo, firmato dall’ingegner Emanuele Franculli per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dall’ingegner Marco Trombetti per ENAC Servizi srl, concede in uso gratuito al Comando di Trapani il piano terra dell’edificio Polifunzionale e un’area esterna attigua. Questa iniziativa nasce per superare una precarietà logistica che si protraeva dal 2018, garantendo così la piena efficacia del soccorso pubblico e della vigilanza antincendio in un territorio isolato e di alto valore ambientale.

L’accordo ridefinisce l’assetto logistico dei Vigili del Fuoco a Pantelleria, che negli ultimi anni hanno operato grazie all’ospitalità della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare. La necessità di restituire i locali precedentemente utilizzati dalla partenza terrestre ha spinto le istituzioni a individuare una soluzione tempestiva nell’immobile denominato Polifunzionale, di proprietà del demanio aeronautico civile e gestito da ENAC Servizi srl. La struttura sarà integrata con quattro moduli abitativi esterni per ottimizzare gli spazi destinati al personale. I vertici tecnici prevedono il completamento dei lavori di adeguamento e la piena operatività della sede entro pochi mesi.

https://www.pantellerianotizie.it/2026/07/07/ieri-firmato-laccordo-per-la-nuova-sede-dei-vigili-del-fuoco-di-pantelleria-video/