na nube nera e fiamme altissime alla Remat Lazio di San Giorgio a Liri, una azienda che gestisce e recupera la raccolta differenziata (plastica, metalli, carta e cartone).

La nube nera sta avvolgendo le case mentre il vento forte sta alimentando le fiamme, rendendo l’aria irrespirabile per diversi chilometri.

Lo stabilimento è gestito da Lucio Migliorelli, ex presidente della Saf (Società Ambiente Frosinone) di Colfelice e profondo conoscitore del ciclo dei rifiuti.

L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, che ha interessato l’intera zona industriale provocando disagi ai residenti.

Nel frattempo la popolazione è stata invitata a non uscire di casa.

Sulle cause dell’incendio (favorito dalle alte temperature esterne) stanno lavorando i vigili del fuoco con diversi mezzi e con il supporto del Nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). Aspettano che le fiamme saranno domate per dare una prima risposta alle cause del rogo.

https://video.corriere.it/roma/incendio-alla-remat-lazio-di-san-giorgio-a-liri-una-nube-nera-avvolge-tutta-la-zona/ae0accfd-33fc-4d14-8a9d-a57534542xlk#