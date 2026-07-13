ESCURSIONISTA FERITO RECUPERATO DALL’ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

FILICUDI (ME), – Intervento nella mattinata di oggi dei vigili del fuoco per soccorrere un uomo rimasto ferito dopo una caduta durante un’escursione in località Zucco Grande, sull’isola di Filicudi.

Considerata la difficoltà di accesso alla zona, è stato attivato l’elicottero Drago VF142 del Reparto Volo di Catania, che ha recuperato l’infortunato con il verricello grazie all’impiego del personale elisoccorritore. Sul posto è intervenuta anche la squadra dei vigili del fuoco di Lipari, giunta via mare con una motobarca della Guardia Costiera.

L’uomo è stato trasportato al Policlinico di Messina e affidato alle cure del personale sanitario.