martedì, Luglio 14, 2026
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Vigili del fuoco

Fiamme nella chiesa Madre: danneggiate opere sacre, apprensione in paese

Il Faro

TORCHIAROLO – Un incendio si è sviluppato stamattina all’interno della Chiesa Maria Santissima Assunta, in via Principe Amedeo, a Torchiarolo. Le fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti. Immediata la richiesta di intervento dei vigili del fuoco. 

Sul posto si è recata una squadra di pompieri del comando provinciale di Brindisi. Presenti anche il sindaco Elio Ciccarese, il parroco don Antonio De Nanni e il comandante della Polizia locale Lorenzo Renna. Poco prima era stato officiato un rito funebre, si ritiene che l’incendio sia collegato all’utilizzo dell’incenso. Fortunatamente non si registrano feriti.
https://www.brindisireport.it/cronaca/incendio-chiesa-torchiarolo-vigili-fuoco.html
© BrindisiReport

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