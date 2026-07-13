martedì, Luglio 14, 2026
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Vigili del fuoco

Misiliscemi, incendio vicino a un impianto fotovoltaico. A Marsala muore anziano dopo inalazione di fumi

Il Faro

MISILISCEMI (TP) – Pomeriggio di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco, impegnati nel comune di Misiliscemi per un incendio di vegetazione sviluppatosi in prossimità di un impianto fotovoltaico. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, hanno richiesto l’intervento di: due squadre della sede centraleuna squadra del distaccamento di Salemipersonale DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento). Al momento non si registrano feriti né abitazioni coinvolte, ma l’area è monitorata con attenzione per evitare che il rogo possa estendersi.

Per contenere l’incendio è stato necessario anche l’impiego di un elicottero antincendio, operativo da circa un’ora, che sta effettuando lanci d’acqua sulle zone più critiche per supportare le squadre a terra. Le operazioni proseguono in un contesto complesso, dato che la presenza dell’impianto fotovoltaico richiede particolare cautela per evitare danni alle strutture e garantire la sicurezza degli operatori.

https://www.radioamica.it/misiliscemi-incendio-vicino-a-un-impianto-fotovoltaico-a-marsala-muore-anziano-dopo-inalazione-di-fumi/

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