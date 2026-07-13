VIDEO – Thailandia: incendio in un bar di Bangkok provoca decine di morti.

Secondo i soccorritori, l’incendio, segnalato per la prima volta intorno a mezzanotte, è scoppiato in un pub affollato nella zona di Ladprao, nel distretto di Chatuchak.

Il pub, chiamato Rong Beer Na Lat Phrao, è molto frequentato dai residenti locali e si trova nella stessa zona della città del vivace mercato di Chatuchak.

Nei fine settimana il mercato attrae decine di migliaia di turisti locali e internazionali.

“Sono stati recuperati ventisette corpi senza vita. Alcuni sono stati trasportati in ospedale, stiamo verificando le loro condizioni”, ha dichiarato il Primo Ministro Anutin Charnvirakul in un intervento televisivo dal luogo dell’incendio.

Altre sessantatré persone sono rimaste ferite. Il governatore della città, Chadchart Sittipunt, ha informato i giornalisti che ventidue di loro versano attualmente in condizioni critiche.

Un altro funzionario comunale ha affermato che le fiamme avevano già distrutto il pub quando sono arrivati ​​i soccorritori.

Secondo quanto riferito dai testimoni, l’incendio è divampato vicino al palco, ha aggiunto il funzionario. Le immagini diffuse online mostrano un enorme incendio che divampa e colonne di fumo che fuoriescono dalla porta principale del pub.

Si vedono persone che tentano di fuggire mentre un denso fumo nero si innalza nel cielo.

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