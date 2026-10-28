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Vigili del fuoco

Visita del Direttore Centrale per la Formazione Ing. Francesco Notaro

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nella giornata di martedì 27 ottobre è venuto in visita al centro di formazione territoriale ,presso la sede Centrale dei Vigili del Fuoco della Spezia ,il Direttore Centrale per la formazione ,con sede in Roma ,ing Francesco Notaro .

Il Direttore ,ha avuto modo di salutare tutto il personale in servizio ,nonché tutti gli istruttori e i formatori peraltro impegnati nello svolgimento di un corso per la conduzione di mezzi nautici di superficie,che si concludera’ nel prossimo mese con personale proveniente da tutta Italia .

Ha poi visitato il centro di formazione territoriale e le aree addestrative del Comando ,divenuto da circa un’anno Polo Didattico Nazionale .

Prima di proseguire per Genova ,si è intrattenuto con il personale tecnico con il quale ha avuto momenti di confronto per il proseguo dell’attività formativa .

Alla visita si è aggiunto anche l’Ing Paola responsabile della Direzione Regionale Toscana .

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