Dieci vigili del fuoco morti per malattia a Lampedusa, indagine del ministero degli Interni
Il Viminale affida all’Azienda sanitaria di Messina l’incarico di esaminare le cartelle. Sotto accusa un radar attivo fino all’inizio del Duemila.
NON E’LA PRIMA VOLTA CHE VENGONO RICHIESTE INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE – ARTICOLO DEL 26 Marzo 2024 – (Lia)
L’Asp 6 di Palermo ha disposto l’indagine epidemiologica sugli appartenenti ai vigili del fuoco di Lampedusa. Verranno verificate le cause dei decessi, dei pompieri in servizio sulle Pelagie dal 2014 al 2024, con i dati contenuti nel registro nominativo delle cause di morte (Rencam). La Uilpa vigili del fuoco, di cui è segretario provinciale Antonello Di Malta, che negli ultimi anni ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento, ha però sempre chiesto che venga esaminato il periodo che va dal 1986 al 2024.
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