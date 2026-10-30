Firenze, il Comandante vicario Aldo Genova Baldassare va in pensione: il saluto dei vigili del fuoco

Firenze, 30 ottobre 2026 – Dai progetti per i mezzi di soccorso alla sicurezza antincendio, fino al coordinamento delle attività del Comando di Firenze. Si conclude con la pensione il percorso professionale di Aldo Genova Baldassare, comandante vicario dei vigili del fuoco, salutato ieri mattina dai colleghi nella sede centrale della caserma “Giuseppe Sessoli”.

Alla cerimonia, il comandante D’Anna

Alla cerimonia hanno partecipato il comandante di Firenze Ugo D’Anna e il direttore regionale dei vigili del fuoco della Toscana Alessandro Paola, insieme al picchetto dei funzionari, al personale operativo, volontario e amministrativo e ai rappresentanti dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco. Un’occasione per ripercorrere oltre trent’anni di servizio e ringraziare l’ingegnere per il contributo offerto al Corpo.

Entrato nei vigili del fuoco nel 1990, Genova Baldassare ha trascorso gran parte della carriera a Roma, con incarichi alle Scuole centrali antincendi, negli uffici centrali del Dipartimento e al Comando della capitale. Un percorso che lo ha portato a occuparsi di prevenzione, sicurezza antincendio, progettazione e organizzazione dei servizi. Tra i suoi ambiti di specializzazione, le aziende a rischio di incidente rilevante, con particolare attenzione al settore delle esplosioni. Ha inoltre seguito la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione di automezzi stradali e mezzi navali destinati ai vigili del fuoco, contribuendo al potenziamento delle dotazioni impiegate nel soccorso.

Nel 2024 la nomina a primo dirigente, seguita dall’assegnazione a Firenze come comandante vicario. Qui ha affiancato D’Anna nella gestione dei servizi istituzionali, nell’organizzazione del dispositivo di soccorso e nelle attività di prevenzione e sicurezza. Alla caserma “Giuseppe Sessoli”, il saluto ha riunito le diverse componenti del Comando: colleghi e rappresentanti dell’Associazione nazionale gli hanno espresso riconoscenza per il lavoro svolto, accompagnando i ringraziamenti con gli auguri per la nuova fase della sua vita.

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