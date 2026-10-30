Bunker Records – ROMA CAPITALE DELLA CANZONE

Il 19 ottobre ha avuto luogo il progetto ROMA CAPITALE DELLA CANZONE, organizzato dall’Associazione Bunker Records, vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione capitolina, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura S.r.l. e promosso da Roma Capitale.

Il Convegno si è tenuto presso il prestigioso Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA – ex Discoteca di Stato) ed è stato aperto dai saluti istituzionali di Giacomo Di Foggia della stessa ICBSA e di Dario Nanni (Consigliere di Roma Capitale e Presidente della Commissione Giubileo Roma 2025), il quale ha sottolineato il valore immenso della tradizione musicale romana come patrimonio da valorizzare, facendo alcuni paragoni tra la scuola romana dei cantanti di ieri e di oggi. Si sono poi susseguiti, in presenza, relatori che hanno approfondito tematiche sostanziali ed affascinanti sulla canzone romana: il Maestro Freddy Colt, Presidente dell’Associazione Stan Kenton, con il tema Luoghi o generi? A Roma, dai caffè-concerto al Bal Tic Tac, lo studioso Dott. Roberto Berlini (Università degli Studi Roma Tre ed Università degli Studi di Udine) con Prime indagini sul Centro di preparazione radiofonica dell’EIAR di Roma, il Maestro Valerio Augusto Serraiocco, cantante e cultore della musica, con Alvaro Amici, la voce di Roma e l’Avv. Marco Cavattoni, Presidente dell’Associazione Bunker Records con Luciano Virgili, Roma e la canzone romana. In collegamento internazionale c’è stato il prezioso contributo dagli USA dell’etnomusicologa e ricercatrice Maestro Claudia Peverini con Riflessioni sulla canzone romana. Dopo la parte più accademica del convegno ha avuto luogo il gran finale con musica dal vivo e l’energia travolgente del Sior Mirkaccio e di Simone Calomino della Conventicola degli Ultramoderni, con l’interpretazione di alcune tra le più celebri canzoni romane. Il pubblico intervenuto numeroso ha ringraziato per la preziosa giornata musical-culturale organizzata.