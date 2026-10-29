



Tre giorni di sport, salute e inclusione al Parco Centrale del Lago dell’EUR, con attività per tutte le età, spettacoli sull’acqua e dimostrazioni di paracadutismo.

Migliaia di persone hanno animato il Parco Centrale del Lago dell’EUR, a Roma, durante il lungo fine settimana dal 23 al 25 ottobre, dedicato allo sport, alla salute e all’inclusione.

“Famiglie in Festa – Festa dello Sport, Inclusione, Benessere e Partecipazione” e “October Sport Roma 2026 – Terra, Acqua, Cielo” hanno proposto due programmi differenti, accomunati dalla volontà di promuovere la partecipazione, il benessere e la socializzazione attraverso lo sport. Promossa dall’ASD CAST SUB ROMA 2000, “Famiglie in Festa” ha messo a disposizione oltre venti aree sportive con attività gratuite per bambini, ragazzi, famiglie, persone over 65 e persone con disabilità.

Dall’arrampicata al calcio, dal volley al tennis, passando per basket, arti marziali, tiro con l’arco, scacchi e fitness, il programma ha offerto occasioni per avvicinarsi a discipline diverse e vivere lo sport come momento di incontro tra generazioni. L’iniziativa è stata promossa da Roma Capitale nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato alle manifestazioni di interesse per l’Amministrazione capitolina, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, con il supporto di EUR SpA e il patrocinio del Municipio IX Roma e del CONI Regionale Lazio.

https://tg24.info/eventi/eur-migliaia-di-persone-per-famiglie-in-festa-e-october-sport