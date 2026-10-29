Susegana, scontro tra auto e camion: muore un uomo di 78 anni

Tragedia giovedì pomeriggio a Susegana, in provincia di Treviso, dove un uomo di 78 anni, Ismail Asanoski, di origine macedone, ha perso la vita in un incidente stradale. Per cause ancora da accertare l’auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un camion che trasportava ghiaia. L’impatto si è rivelato fatale per l’anziano, il cui decesso è avvenuto prima dell’arrivo dei soccorritori. Illeso il conducente del mezzo pesante coinvolto nello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale sanitario del Suem 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause che hanno portato all’impatto tra i due veicoli.

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