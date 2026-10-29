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VIDEO – Ucraina, attacco russo a Kharkiv: maxi incendio devasta edifici

Il Faro

Mentre il cessate il fuoco di Oleshky regge per il terzo giorno, gli attacchi russi in Ucraina provocano un morto e almeno 22 feriti.

Situata al di là del fiume Dnipro rispetto a Kherson , la città è stata di fatto bloccata dalle forze russe, che hanno impedito agli aiuti umanitari di raggiungere i residenti.

Il cessate il fuoco, annunciato dalla Casa Bianca il 23 ottobre con la mediazione di Trump e successivamente confermato da Ucraina e Russia, è giunto al terzo giorno (al 29 ottobre) e si prevede che durerà fino ai primi di novembre, mentre arrivano gli aiuti, si sminano le strade principali e si evacuano i residenti.

Secondo Oleksandr Prokudin, governatore dell’Oblast di Kherson, nella regione non si sono registrati attacchi contro obiettivi civili o infrastrutture critiche, né vittime civili.

In altre zone dell’Ucraina, gli attacchi russi, sia lungo la linea del fronte che nelle retrovie, sono proseguiti senza sosta.

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