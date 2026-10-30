Bruce Springsteen, il figlio Sam diventa vigile del fuoco: il legame con l’Italia e l’amore per Roma

LA CURIOSITA’ DEL GIORNO

Bruce Springsteen è legato all’Italia da un rapporto speciale, costruito nel corso degli anni attraverso la musica, l’affetto del pubblico e le sue stesse origini familiari. Ma mentre il Boss continua a essere uno dei simboli più amati del rock internazionale, una notizia riguarda la sua vita privata: il figlio più giovane, Sam Springsteen, ha realizzato il sogno di diventare vigile del fuoco.

A 25 anni, Sam Springsteen è entrato ufficialmente nel corpo dei vigili del fuoco di Jersey City, nel New Jersey. Figlio di Bruce Springsteen e della musicista Patti Scialfa, ha sostenuto a marzo l’esame necessario per accedere al dipartimento, dopo un percorso fatto di formazione, esperienza sul campo e servizio volontario.

A condividere la notizia è stata proprio la madre, che attraverso Instagram si è congratulata con il figlio, esprimendo orgoglio per il suo coraggio e augurandogli di prestare servizio con prudenza. Il percorso di Sam era iniziato già da tempo: nel 2014 Patti Scialfa aveva raccontato il completamento della sua formazione alla Monmouth County Fire Academy.

https://www.imusicfun.it/approfondimenti/bruce-springsteen-il-figlio-sam-diventa-vigile-del-fuoco-il-legame-con-litalia-e-lamore-per-roma/#google_vignette

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