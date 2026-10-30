venerdì, Ottobre 30, 2026
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Vigili del fuoco

Avegno, rogo in casa: morta una donna. Intervento VVF e indagine Carabinieri

Il Faro

Una donna è morta in un incendio divampato intorno alle 22.45 di ieri nella sua abitazione di via Posato ad Avegno, nell’entroterra di Recco.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo, con il carro aria, un’autobotte e una squadra dalla sede centrale di Genova.

Per la donna, le cui generalità al momento non sono state ancora rese note, purtroppo non c’è stato niente da fare.

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