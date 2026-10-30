venerdì, Ottobre 30, 2026
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Vigili del fuoco

Notte di fuoco in un deposito di rifiuti, duro lavoro per i pompieri

Il Faro

Non si placa l’allarme roghi nel territorio di Fasano. Nella notte tra ieri e oggi, 30 ottobre, un nuovo e grave incendio ha colpito il settore della gestione dei rifiuti, interessando lo stabilimento della “Eco Faso”, azienda specializzata nella raccolta e nello stoccaggio dei materiali situated in contrada Sant’Angelo. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura, avvolgendo rapidamente le masse di materiali depositati nell’impianto.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco

L’allarme è scattato immediatamente, richiedendo l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco: la prima è giunta dal distaccamento di Ostuni, affiancata a stretto giro da un secondo mezzo di supporto partito dal Comando Provinciale di Brindisi.

https://www.lostrillonenews.it/news/184582311430/notte-di-fuoco-in-un-deposito-di-rifiuti-duro-lavoro-per-i-pompieri

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