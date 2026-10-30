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sistemi eenergetici integrati e sicurezza antincendio alla scala urbana

Il Faro

Si è svolto un importante momento di confronto interdisciplinare dedicato al caso Roccaruja, con particolare attenzione al rapporto tra progettazione architettonica, sistemi energetici integrati e sicurezza antincendio alla scala urbana.
Il confronto ha rappresentato un’opportunità per ribadire un principio fondamentale: la sicurezza non è un elemento da aggiungere al progetto in una fase successiva, ma un requisito da integrare fin dall’inizio, attraverso una visione interdisciplinare e una progettazione consapevole.
Solo attraverso il dialogo tra architettura, ingegneria, pianificazione urbana e sicurezza è possibile affrontare le sfide della transizione energetica con soluzioni innovative, sostenibili e resilienti.

NICOLA BASILE

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