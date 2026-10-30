venerdì, Ottobre 30, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Vigile del fuoco in piazza: “Multato per aver manifestato in divisa, torno e ringrazio la polizia”

Il Faro

In piazza a Bari c’è anche la sua divisa. Carmelo Petiti, in rappresentanza dei vigili del fuoco, ha rivolto un ringraziamento ai poliziotti e a tutti gli esponenti delle Forze di polizia che stanno presidiando la manifestazione.

“Siamo tutti lavoratori dello Stato – ha detto, rivolto ai manifestanti- non cadete nella trappola di chi cerca di farvi credere che loro sono nostri nemici. Cercano di metterci gli uni contro gli altri per indebolirci”.

“Siamo scesi in piazza contro l’ennesimo riordino del Corpo dei vigili del fuoco, approvato dagli altri sindacati, che ci ammazza per le piante organiche e le risorse. Io ho avuto un procedimento disciplinare e una sanzione per aver manifestato a Roma”.

https://bari.repubblica.it/cronaca/2026/10/30/news/vigile_del_fuoco_in_piazza_multato_per_aver_manifestato_in_divisa_torno_e_ringrazio_la_polizia-425686864

Potrebbe anche interessarti

sistemi eenergetici integrati e sicurezza antincendio alla scala urbana

Il Faro

Firenze, il Comandante vicario Aldo Genova Baldassare va in pensione: il saluto dei vigili del fuoco

Il Faro

Notte di fuoco in un deposito di rifiuti, duro lavoro per i pompieri

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *