In piazza a Bari c’è anche la sua divisa. Carmelo Petiti, in rappresentanza dei vigili del fuoco, ha rivolto un ringraziamento ai poliziotti e a tutti gli esponenti delle Forze di polizia che stanno presidiando la manifestazione.

“Siamo tutti lavoratori dello Stato – ha detto, rivolto ai manifestanti- non cadete nella trappola di chi cerca di farvi credere che loro sono nostri nemici. Cercano di metterci gli uni contro gli altri per indebolirci”.

“Siamo scesi in piazza contro l’ennesimo riordino del Corpo dei vigili del fuoco, approvato dagli altri sindacati, che ci ammazza per le piante organiche e le risorse. Io ho avuto un procedimento disciplinare e una sanzione per aver manifestato a Roma”.

https://bari.repubblica.it/cronaca/2026/10/30/news/vigile_del_fuoco_in_piazza_multato_per_aver_manifestato_in_divisa_torno_e_ringrazio_la_polizia-425686864