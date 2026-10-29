San Sperate, 40enne muore schiacciato da un furgone: era sotto per riparazioni

Tragedia nel pomeriggio a San Sperate, dove un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre stava effettuando lavori di manutenzione su un furgone. Il dramma si è consumato in via Porrino, dove l’uomo si trovava sotto il veicolo per intervenire sulla meccanica quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo lo ha travolto, schiacciandolo.

Inutili i soccorsi

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto per prestare soccorso. È stato attivato anche l’elisoccorso, pronto a trasferire il ferito in ospedale. Nonostante la mobilitazione dei soccorritori, per il quarantenne non c’è stato nulla da fare.

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