Elicottero italiano CH 47 precipita in Bosnia: tre morti e dodici feriti

Il velivolo era impegnato nell’ambito dell’operazione europea Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina. Da accertare le cause dell’incidente

Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite nell’incidente che ha visto precipitare un elicottero italiano CH 47 impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina.

La notizia è stata confermata dal sindaco di Brčko, Siniša Milić. “Tutti sono stati curati in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta”, ha aggiunto.

Il velivolo è precipitato nel pomeriggio di giovedì e le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

I soccorsi sono prontamente intervenuti. Al momento, informa la Difesa, “non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale”.

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