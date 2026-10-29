venerdì, Ottobre 30, 2026
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Elicottero italiano CH 47 precipita in Bosnia: tre morti e dodici feriti

Il Faro
Il velivolo era impegnato nell’ambito dell’operazione europea Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina. Da accertare le cause dell’incidente

Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite nell’incidente che ha visto precipitare un elicottero italiano CH 47 impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina.

La notizia è stata confermata dal sindaco di Brčko, Siniša Milić. “Tutti sono stati curati in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta”, ha aggiunto.

Il velivolo è precipitato nel pomeriggio di giovedì e le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

I soccorsi sono prontamente intervenuti. Al momento, informa la Difesa, “non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale”.

https://it.euronews.com/2026/10/29/elicottero-italiano-ch-47-precipita-in-bosnia-possibili-vittime?utm_

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