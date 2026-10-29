VIDEO – Il crollo di un camino delle fate provoca 2 morti e 1 ferito nella Cappadocia, in Turchia.

Giovedì, due persone sono morte e una è rimasta ferita a seguito del distacco di massi da un camino delle fate a Göreme, una città della Cappadocia, nella Turchia centrale, dopo forti piogge, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Le rocce sono cadute su un’area dove erano presenti persone nei pressi del Museo all’aperto di Göreme, provocando l’intervento di polizia, gendarmeria, squadre sanitarie e dell’Autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri (AFAD).

La persona ferita è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie, mentre le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite sul luogo dell’incidente.

Il governatore di Nevşehir, Hüseyin Kök, ha dichiarato che l’incidente è avvenuto intorno alle 15:15 ora locale ed è stato causato da una frana in seguito alle forti piogge.

Le autorità hanno continuato le operazioni sul posto e si prevedono ulteriori aggiornamenti con il progredire delle operazioni di soccorso.

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