VIDEO – Crollano pezzi di viadotto sull’autostrada tra Salerno e Baronissi: traffico in tilt e mezzi di soccorso sul posto

Cedono pezzi di viadotto sull’autostrada tra Salerno e Baronissi: traffico in tilt e mezzi di soccorso sul posto per verificare le condizioni delle persone rimaste coinvolte. Calcinacci hanno colpito due mezzi. Sul posto i vigili del fuoco, la Protezione civile di Pellezzano, ambulanze e polizia stradale per i rilievi. Sono in corso verifiche e aggiornamenti per capire l’eventuale presenza di feriti e l’entità del danno strutturale al viadotto. A causare il distacco potrebbe essere stato l’urto col mezzo pesante che trasportava un escavatore.

https://www.zazoom.it/2026-10-29/crollano-pezzi-di-viadotto-sullautostrada-tra-salerno-e-baronissi-traffico-in-tilt-e-mezzi-di-soccorso-sul-posto/19863138