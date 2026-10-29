Poteri delle autorità e sanzioni, formazione per studenti, cittadini, giudici e professionisti, regole per il mondo del lavoro. Sono queste alcune delle principali novità introdotte dal nuovo decreto italiano sull’intelligenza artificiale.

Il pacchetto di misure contenute nel decreto legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026 entra in vigore il 23 ottobre, poco dopo il via libera al nuovo regime sull’uso degli algoritmi nelle attività di polizia approvato con il decreto dello scorso settembre. I due provvedimenti sono stati adottati per adeguare la normativa nazionale all’AI Act europeo, che dal 2 agosto ha iniziato a produrre effetti su larga scala, dopo la proroga arrivata in estate.

Le autorità nazionali per l’AI

Il provvedimento si concentra innanzitutto sui poteri delle autorità che in Italia applicheranno e faranno rispettare l’AI Act. Si tratta dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgId) e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). A quest’ultima si affiancano anche Consob, Ivass e Garante privacy per gli aspetti di rispettiva competenza.

Il decreto identifica quindi i poteri delle autorità, compresa la possibilità di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, e delinea una serie di meccanismi di coordinamento e collaborazione.

Le sanzioni per chi non si adegua

Le autorità nazionali potranno applicare le sanzioni previste dall’AI Act e dal testo nazionale per chi non rispetta le nuove regole. Per i casi più gravi, il regolamento europeo prevede ammende fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato.

Il decreto italiano aggiunge una sanzione fino a 1 milione di euro o allo 0,5% del fatturato per la violazione degli obblighi previsti dalla legge europea sulla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e sul diritto alla spiegazione dei processi decisionali.

https://www.lastampa.it/tech/2026/10/25/news/controlli_formazione_lavoro_cosa_prevede_il_nuovo_decreto_italiano_sull_intelligenza_artificiale-15776816/amp