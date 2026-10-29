La Regione, nell’ambito delle politiche di promozione dell’inclusione scolastica e sociale, intende realizzare un progetto in collaborazione con gli ETS (enti del terzo settore) denominato: “Il teatro nelle scuole”, progetto sociale e digitalizzazione dello spettacolo dal vivo col quale si intende promuovere l’inclusione degli alunni e degli studenti diversamente abili e favorire la loro partecipazione alla vita scolastica.

I progetti selezionati potranno ottenere un contributo in misura non superiore all’80% del costo complessivo dello stesso. Dovranno prevedere la realizzazione di laboratori teatrali integrati all’interno delle istituzioni scolastiche e la produzione di uno spettacolo teatrale accessibile e inclusivo, e avvalersi della collaborazione con esperti IT. Per queste finalità potranno utilizzare una vasta gamma di strumenti tecnologici per migliorare l’esperienza teatrale e rendere lo spettacolo accessibile a tutti: dalle tecniche per audiodescrizione alla LIS, dalla realtà aumentata e virtuale a scenografie digitali, a riprese e streaming per la fruizione dello spettacolo prodotto. Potranno prevedere inoltre attività di formazione e assistenza al personale scolastico per l’utilizzo delle tecnologie implementate.

Possono partecipare al presente avviso i seguenti soggetti: a) Enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I progetti devono prevedere lo svolgimento di un programma di attività, nel periodo compreso tra il 23 ottobre ed il 31 dicembre 2026, da realizzare nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e nelle istituzioni formative di cui all’articolo 7 della legge regionale 5/2015 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e sm.

La domanda di contributo completa della documentazione allegata di cui all’articolo 6 dell’avviso, deve essere inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@pec.regione.lazio.it , entro le ore 23:59 del 10 novembre 2026.

https://www.regione.lazio.it/notizie/cultura/teatro-scuola-digitalizzazione