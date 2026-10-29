Halloween a Roma con i bambini 2026: altri 19 eventi tra feste, laboratori, fattorie e parchi divertimento

i sono attività per i piccolissimi, feste per bambini più grandi, appuntamenti gratuiti e tante occasioni per trascorrere il weekend del 30 e 31 ottobre e del 1° novembre tra Roma, dintorni e qualche destinazione fuori porta.

Per scoprire ancora più eventi, non perdete anche la prima parte della nostra guida a Halloween a Roma con i bambini!

1. Halloween con Rumi delle K-Pop Demon Hunters all’Honey Dance Studio

Una festa di Halloween per tutti i bambini che amano le K-Pop Demon Hunters! All’Honey Dance Studio di Lia Russo, in zona Bravetta, arriva una serata speciale con Rumi come ospite, animazione, giochi, laboratori creativi, truccabimbi e una sfilata in maschera.

I bambini realizzeranno e dipingeranno una zucca di legno e parteciperanno al tradizionale dolcetto o scherzetto nel quartiere. La festa prevede anche una merenda e tante occasioni per divertirsi insieme.

Quando: giovedì 29 ottobre 2026, dalle 17:00 alle 20:00.

Dove: Honey Dance Studio, Via Vigna Rigacci 25, Roma, zona Bravetta.

Costo: 10 € a bambino; tariffa fratelli 15 €. Adulti gratis.

Posti disponibili: massimo 35 bambini.

Prenotazioni: 375 6946864.

2. Halloween gratis per bambini da ASSAI Pizzeria Napoletana

Una grande festa di Halloween completamente gratuita per i bambini, senza obbligo di fermarsi a cena! Venerdì 30 ottobre, dalle 19:00, ASSAI Pizzeria Napoletana a Parco Leonardo organizza una serata con animazione, giochi a premi, musica, tatuaggi e lavoretti creativi a tema Halloween.

I bambini potranno divertirsi anche nel playground, mentre le famiglie che lo desiderano potranno proseguire la serata gustando un’ottima pizza napoletana. Per i ragazzi più grandi e gli adulti ci sono anche bowling, videogiochi e biliardo.

L’animazione di Halloween è gratuita e non è obbligatorio cenare. Cena, consumazioni e attività aggiuntive sono a pagamento.

Quando: venerdì 30 ottobre 2026, dalle 19:00.

Dove: ASSAI Pizzeria Napoletana, Via Gian Lorenzo Bernini 21, Parco Leonardo, Fiumicino.

Costo: festa e animazione gratuite.

Informazioni e prenotazioni: 06 88911264.

3. Halloween da Bon’s Roma tra animazione, market e DJ set

Una giornata di Halloween da trascorrere insieme, dal pranzo fino a tarda sera. Da Bon’s, in zona Villa Bonelli, il 31 ottobre si festeggia con un programma pensato sia per i bambini sia per gli adulti.

A pranzo i più piccoli troveranno l’animazione a tema Halloween di DNA Eventi e una postazione truccabimbi. Dalle 16:00 il locale si anima con un market, aperitivo e DJ set.

Il ristorante propone la propria cucina sia a pranzo sia a cena, in un ambiente accogliente con spazi interni ed esterni.

Quando: sabato 31 ottobre 2026, dalle 13:00 alle 24:00.

Dove: Bon’s, Via Pasquale Baffi 1, Roma, zona Villa Bonelli.

Programma: animazione a pranzo; market, aperitivo e DJ set dalle 16:00.

Prenotazioni: 06 85303139 oppure 339 6063835.

4. Halloween da GIAMÙ con animazione e merenda gratuita

Anche un delizioso negozio dedicato ai più piccoli può trasformarsi in uno spazio per festeggiare Halloween! Da GIAMÙ Baby Concept Store, tra abbigliamento per bambini e tante idee sorprendenti, arriva una mattinata di giochi e divertimento.

Gli animatori de I Mattacchioni coinvolgeranno i bambini con giochi, una gustosa merenda e tante maschere da creare e colorare. Al termine della mattinata saranno premiate le maschere più spaventose con simpatici gadget.

Quando: sabato 31 ottobre 2026, dalle 11:00 alle 13:00.

Dove: GIAMÙ Baby Concept Store, Via Giacinto Pullino 68, Roma.

Costo: ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria: 328 5367252.

5. Il Circo delle Zucche alla Moira Orfei Circus Academy

E se questa volta i protagonisti di Halloween fossero proprio i bambini, all’interno di un vero tendone da circo? Alla Moira Orfei Circus Academy arriva Il Circo delle Zucche, una mattinata speciale ricca di giochi, esperimenti e sorprese.

Il programma prevede una caccia alle zucche con indizi, un percorso dei piccoli mostri con prove di equilibrio e abilità, lo show della Pozione Stregata, uno spettacolo con effetti scenici ottenuti attraverso reazioni chimiche, sfide di ballo e una pignatta Magic Box a tema Halloween.

Ci saranno anche disegni da colorare, sculture di palloncini, truccabimbi e regalini per tutti i partecipanti.

Quando: sabato 31 ottobre 2026, dalle 10:30 alle 13:30.

Dove: Moira Orfei Circus Academy, Via Padre Agostino Fioravanti 90, Roma.

Informazioni e prenotazioni: WhatsApp 351 9633741.

6. Il Battello degli Orrori alla Barcheria del Laghetto dell’EUR

Un Halloween diverso dal solito, con un giro in battello sul laghetto dell’EUR! Alla Barcheria torna Il Battello degli Orrori, una divertente esperienza dedicata alle famiglie con bambini.

I più piccoli potranno salire gratuitamente sul battello e vivere un’avventura in un’atmosfera di Halloween, tra fantasmini, zucche e decorazioni. Sarà disponibile anche una postazione di truccabimbi professionale per trasformarsi in piccoli mostri.

Per gli adulti, possibilità di colazione, pranzo smart e aperitivo nella zona lounge bar affacciata sul lago.

Quando: sabato 31 ottobre 2026, dalle 11:00.

Dove: Barcheria, Laghetto dell’EUR, Roma.

Costo: giro in battello gratuito per i bambini; truccabimbi professionale 10 €.

Informazioni: profilo Instagram @la.barcheria.

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