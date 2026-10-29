Ucraina è tregua per Oleshky La diplomazia umanitaria di Melania Trump il gesto coraggioso del Papa

Decisivo è stato Papa Leone XIV che, subito dopo l’intervento al polmone, ha preso il telefono per chiamare Putin con il quale ha parlato in particolare della situazione di Oleshky e chiesto un cessate il fuoco, incassando l’apertura dello zar.

Il testo riferisce di una tregua a Oleshky e attribuisce a Melania Trump un ruolo di diplomazia umanitaria, mentre definisce coraggioso un gesto del Papa.

Descrive inoltre una fase della guerra ucraina segnata da turbolenze e ipotizza che possa essere quella conclusiva, precisando che ciò dipende da eventuali imprevisti. Infine, afferma che le pressioni degli Stati Uniti sull’Ucraina, nonostante le resistenze, sembrano produrre risultati. Non vengono forniti dettagli sulla tregua, sul gesto del Papa o sugli esiti delle pressioni.

https://www.zazoom.it/2026-10-25/ucraina-e-tregua-per-oleshky-la-diplomazia-umanitaria-di-melania-trump-il-gesto-coraggioso-del-papa/19844825