VIDEO – Spagna: almeno 50 morti e 179 feriti in una collisione ferroviaria vicino a Toledo

Almeno 30 persone sono morte mercoledì in Spagna a seguito della collisione tra due treni ad alta velocità , il secondo incidente mortale in meno di un anno sulla linea che collega Madrid alla regione meridionale dell’Andalusia, secondo quanto riferito dalle autorità regionali.

Le immagini della televisione regionale di Castilla-La Mancha mostravano un treno deragliato con almeno una carrozza rimasta su un tratto sopraelevato dei binari, mentre lamiere contorte, pannelli rotti e detriti erano sparsi su un terrapieno sottostante la linea ferroviaria.

Miguel, un passeggero che viaggiava con alcuni colleghi nell’ultima carrozza di uno dei treni, ha descritto alla radio COPE il momento dell’incidente.

L’operatore ferroviario Adif ha precisato che l’incidente è avvenuto tra le città di Mora e Orgaz.

https://www.france24.com/en/europe/20261028-two-high-speed-trains-collide-in-southern-spain-rail-operator-says