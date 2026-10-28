Teatro “PORTA PORTESE” – serata poesia sul lavoro, guerra e memoria con “OSCILLA LA NOTTE” – 4 novembre ore 20



COMUNICATO STAMPA

Una serata tra poesia, musica e arte sui temi del lavoro, della guerra e della memoria.

“OSCILLA LA NOTTE

ALESSANDRO TRIONFETTI PORTA IN SCENA LA POESIA CHE INTERROGA IL PRESENTE

4 NOVEMBRE, ORE 20 · TEATRO PORTA PORTESE, ROMA · INGRESSO LIBERO

Lavoro, guerra e memoria sono i temi al centro della nuova raccolta poetica di Alessandro Trionfetti, pubblicata da Interno Libri e protagonista di una serata di poesia, musica e arte. I docenti Roberto Sandrucci, Massimiliano Piccolo e Raffaele Ceci dialogano con l’autore; le letture dei versi si intrecciano con la musica di Giulio Carcani e Stefano de Santis e con le opere pittoriche di Fabio Tosto.

_______________________________________________________________________________

“Oscilla la notte”, la nuova raccolta poetica di Alessandro Trionfetti, poeta e docente, pubblicata da Interno Libri, approda in teatro con una riflessione sul presente attraverso i temi del lavoro, della guerra e della memoria. Mercoledì 4 novembre alle ore 20 il libro sarà presentato al Teatro Porta Portese di Roma, in una serata di dialogo e letture dal vivo in cui i versi si intrecceranno con le opere pittoriche di Fabio Tosto e con la musica dal vivo. Al centro, un presente instabile, in cui la storia collettiva entra in collisione con la vita di ciascuno, e una poesia che cerca, nei momenti di crisi, le parole per immaginare un riscatto. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

“Portare Oscilla la notte in teatro – spiega l’autore –significa fare della lettura un’occasione d’incontro con la realtà: la poesia dialoga con la musica, la pittura e le voci dei partecipanti, aprendo uno spazio comune di riflessione sul nostro tempo”. La scrittura di Trionfetti si muove fra miraggio e cronaca, ironia e smarrimento, analisi sociale e improvvise epifanie quotidiane. I grandi eventi si affiancano ai dettagli della vita, le catastrofi collettive alla fragilità del corpo, mentre il linguaggio, logorato dall’uso, diventa materia da interrogare e riconquistare. Nei momenti di crisi, quando la notte oscilla, si apre una tensione decisiva: lasciarsi travolgere dall’instabilità oppure riconoscervi l’occasione per una rinascita, individuale e collettiva.

La dimensione pubblica della poesia sarà il cuore della serata. A dialogare con l’autore saranno Roberto Sandrucci, saggista, poeta e docente di storia e filosofia; Massimiliano Piccolo, insegnante e autore di saggi e romanzi; Raffaele Ceci, insegnante e appassionato di letteratura e poesia. Le letture porteranno i versi fuori dalla pagina, restituendo loro la forza della voce e del confronto diretto con il pubblico, accompagnate dalle note di Giulio Carcani e Stefano de Santis. Accanto ai versi di “Oscilla la notte”, le opere di Fabio Tosto diventano una seconda voce della serata: attraverso il segno e il colore, la pittura interpreta i temi della raccolta, dando vita a un dialogo tra linguaggio visivo e scrittura.

Il percorso della serata attraverserà alcuni dei testi più intensi del libro, da Nessuno ha capito a Oscilla la notte, da Spesso ho creduto alla faccia a L’indiano e La palude, fino ad All’alba, Cadono gli uccelli dai nidi e Interminato. Il finale sarà affidato al Rap del perché, eseguito insieme al pubblico: un approdo corale che fa della poesia uno spazio di partecipazione e incontro con la realtà.

Nato a Roma nel 1969, Alessandro Trionfetti è autore di romanzi, raccolte poetiche e testi teatrali. Dalla fine degli anni Novanta pubblica articoli di argomento letterario e linguistico su giornali e riviste. Tra i suoi libri di poesia figurano Batterie, Campo aperto, Sottotraccia (finalista al Premio Carver 2018), Algoritmi lirici (vincitore del Premio Carver 2019), Makako jazz (secondo classificato al Premio Sigillo di Dante 2020), Tempo d’incedere, Meno di un metro e Ruderi (finalista al Premio Pagliarani 2023 e al Premio Firenze 2024).

_________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI

Quando: mercoledì 4 novembre, ore 20

Dove: Teatro Porta Portese, via Portuense 102, Roma

Ingresso: libero fino a esaurimento posti

Dialogano con l’autore: Roberto Sandrucci, Massimiliano Piccolo, Raffaele Ceci

Musica: Giulio Carcani e Stefano de Santis

Opere pittoriche: Fabio Tosto

Ufficio Stampa | Rossana Tosto Comunicazione | redazione@rossanatosto.com | + 39 333 4044306

Rossana Tosto ComunicazioneConsulente per Uffici stampa e Relazioni Pubbliche+ 39 333 4044306

www.rossanatosto.com – redazione@rossanatosto.com