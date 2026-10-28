La rivoluzione Waterless di Oleage: quando la cosmetica sceglie di non diluire

Nata a Perugia da Eupalm S.r.l., Oleage porta nel mondo della cura della pelle una visione innovativa: la cosmetica Waterless, che elimina completamente l’acqua dalle formulazioni per lasciare spazio a oli, cere, burri e principi attivi selezionati.

Mentre molte creme tradizionali sono composte in larga parte da acqua, Oleage sceglie una strada diversa: 100% principi attivi, 0% acqua. Una scelta che punta a concentrare gli ingredienti funzionali e a nutrire la pelle rispettandone il film idrolipidico, la naturale barriera che contribuisce a proteggerla e a conservarne morbidezza ed equilibrio. Le formule, frutto di esperienza, ricerca e sperimentazione, sono pensate per offrire comfort e nutrimento con una quantità minima di prodotto ( pari a un chicco di riso)

Oleage propone due linee, studiate per rispondere a esigenze diverse.

OLEAGE WATERLESS CLASSIC ( pack nero) – Nutrimento intensivo per le pelli mature

La linea Classic è dedicata soprattutto alle pelli mature, secche o soggette a disidratazione. Le sue formulazioni ipernutrienti aiutano a contrastare la secchezza cutanea, a migliorare il comfort e a sostenere la morbidezza e l’elasticità della pelle, che con il tempo può diventare più fragile e perdere idratazione.

OLEAGE WATERLESS BIOTECH (Pack Bianco) – La bellezza che accompagna la pelle nel tempo

La linea Biotech è pensata per tutte le età e interpreta la filosofia Pro Age: prendersi cura della pelle prima che compaiano i segni più evidenti del tempo. Aiuta a prevenire secchezza e disidratazione e a contrastare la comparsa delle rughe sottili, contribuendo a mantenere la pelle nutrita, morbida e luminosa nel tempo.

Con Oleage, l’innovazione non consiste nell’aggiungere, ma nel togliere ciò che evapora, per valorizzare ciò che nutre. Una cosmetica essenziale e concentrata, che mette al centro la biologia della pelle e una bellezza da coltivare ogni giorno.

PROMOZIONE SPECIALE per i lettori della rivista Il Faro ed a tutti i Faretti: un Codice SCONTO del 30% valido per acquisti entro il 15 Gennaio 2027 in e-commerce www.oleage.it: ILFARO30. E’ da inserire nel carrello al momento del pagamento.

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Azienda: Eupalm s.r.l. – Via Ferdinando Gregorovius N 52 – 06127 Perugia ( PG) – Num Tel / Whats app: 375 6758579

Sito: www.oleage.it – Email: info@oleage.it – IG: oleage_italia – FB: https://www.facebook.com/share/1EbE3WoigB/

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