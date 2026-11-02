Roma, coppia morta per incendio appartamento: le fiamme da un lumino votivo

Una tragedia domestica si è consumata nelle prime ore della mattina di lunedì 2 novembre 2026 a Roma. Un uomo di 80 anni e sua moglie di 74 sono stati trovati senza vita all’interno del loro appartamento, completamente invaso dal fumo di un incendio. A fare la drammatica scoperta sono stati i vigili del fuoco, intervenuti dopo una segnalazione arrivata da una palazzina di sette piani nella zona di Casal de’ Pazzi.

Secondo le prime informazioni, i due anziani sarebbero morti per asfissia, dopo aver respirato le esalazioni sprigionate dalle fiamme. Al centro degli accertamenti c’è un possibile incidente domestico che potrebbe essere stato provocato da un lumino votivo lasciato acceso.

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