martedì, Novembre 3, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Roma, coppia morta per incendio appartamento: le fiamme da un lumino votivo

Il Faro

Una tragedia domestica si è consumata nelle prime ore della mattina di lunedì 2 novembre 2026 a Roma. Un uomo di 80 anni e sua moglie di 74 sono stati trovati senza vita all’interno del loro appartamento, completamente invaso dal fumo di un incendio. A fare la drammatica scoperta sono stati i vigili del fuoco, intervenuti dopo una segnalazione arrivata da una palazzina di sette piani nella zona di Casal de’ Pazzi.

Secondo le prime informazioni, i due anziani sarebbero morti per asfissia, dopo aver respirato le esalazioni sprigionate dalle fiamme. Al centro degli accertamenti c’è un possibile incidente domestico che potrebbe essere stato provocato da un lumino votivo lasciato acceso.

https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/attualita-italiana/tragedia-a-roma-marito-e-moglie-morti-in-casa-lincendio-forse-causato-da-un-lumino-votivo

Potrebbe anche interessarti

PROCESSO. Al via a Matera il procedimento per la morte dei vigili del fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino

Il Faro

Interventi nelle Marche

Il Faro

 Campionato Italiano Interforze di Tiro con l’Arco 2026 dal 16al 20 novembre 2026.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *