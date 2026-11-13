venerdì, Novembre 13, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – Progetto speciale tra AIPD Gallura e Comando di Sassari – un’esperienza di incontri, emozioni, coraggio e nuove scoperte.

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI

Un progetto speciale che unisce i soci di AIPD Gallura e il Comando Provinciale di Sassari dei Vigili del Fuoco, in un’esperienza fatta di incontri, emozioni, coraggio e nuove scoperte.

Nasce così il Calendario 2027, una raccolta di dodici scatti che raccontano momenti indimenticabili vissuti dai nostri soci insieme ai loro amici in divisa.

📸 Gli scatti sono del fotografo VFC Francesco Cau, con la collaborazione di VFC Giovanni Ambrosino, Alessio Carbonari e Antonio Asara (ART. DESIGN) per la grafica e i video.

Un progetto reso possibile grazie alla generosità dei Vigili del Fuoco, al sostegno degli sponsor e all’impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Perché il coraggio non ha un solo modo di essere vissuto: siamo tutti diversi, ciascuno a modo proprio, ma insieme possiamo fare grandi cose! ❤️

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