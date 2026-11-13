VIDEO – Progetto speciale tra AIPD Gallura e Comando di Sassari – un’esperienza di incontri, emozioni, coraggio e nuove scoperte.

VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI

Un progetto speciale che unisce i soci di AIPD Gallura e il Comando Provinciale di Sassari dei Vigili del Fuoco, in un’esperienza fatta di incontri, emozioni, coraggio e nuove scoperte.

Nasce così il Calendario 2027, una raccolta di dodici scatti che raccontano momenti indimenticabili vissuti dai nostri soci insieme ai loro amici in divisa.

Gli scatti sono del fotografo VFC Francesco Cau, con la collaborazione di VFC Giovanni Ambrosino, Alessio Carbonari e Antonio Asara (ART. DESIGN) per la grafica e i video.

Un progetto reso possibile grazie alla generosità dei Vigili del Fuoco, al sostegno degli sponsor e all’impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Perché il coraggio non ha un solo modo di essere vissuto: siamo tutti diversi, ciascuno a modo proprio, ma insieme possiamo fare grandi cose!