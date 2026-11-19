ALESSANDRO MISTRETTA

Mark Kostabi, Gianluca Fascetto e Ninni Pagano ospiti nella casa di Catia Parenza per una serata dedicata all’arte

Il 12 novembre 2026, nella casa di Catia Parenza, si è svolto un nuovo appuntamento di “Il At Catia Parenza’s House”, il progetto culturale ideato e organizzato dalla stessa Parenza, esperta d’arte e organizzatrice di eventi.

L’iniziativa nasce dal desiderio di creare occasioni d’incontro in un ambiente privato, dove artisti, collezionisti e ospiti possano conoscersi, osservare le opere da vicino e conversare direttamente con chi le ha realizzate. Una formula che porta l’arte fuori dai consueti spazi espositivi e la inserisce in un contesto più raccolto e conviviale.

Tra gli artisti presenti, Mark Kostabi, nome conosciuto a livello internazionale e protagonista della scena artistica newyorkese degli anni Ottanta, che ha partecipato all’incontro con alcune delle sue opere. Il suo stile è caratterizzato dalle celebri figure senza volto, ambientate in scenari surreali e accompagnate da colori intensi. Nei suoi lavori affronta temi legati all’identità, ai sentimenti e alla società. È noto anche per aver

realizzato le copertine dei due album Use Your Illusion dei Guns N’ Roses.

Ha preso parte alla serata anche Gianluca Fascetto, artista toscano nato nel 1983 a Cinigiano. La sua passione per la pittura nasce quando ha appena nove anni.

Autodidatta, ha sviluppato negli anni un linguaggio personale, nel quale si incontrano realismo, surrealismo e astrazione. Nel 2006 si trasferisce in Thailandia per approfondire le tecniche del tatuaggio tradizionale e nel 2008 fonda a Grosseto Matrix Draws Tattoo & Art. Nel 2025 riceve il primo premio Volturno Morani alla Rome Art Week con l’opera Quinta Dimensione. Durante l’incontro ha presentato Love Side Effects – Gli effetti collaterali dell’amore, un’opera che affronta il tema dell’amore e delle illusioni che possono accompagnarlo.

Il terzo artista presente è stato Ninni Pagano, siciliano, la cui attività comprende pittura, installazioni concettuali e scultura in legno. Dopo gli studi scientifici, si avvicina all’arte frequentando lo studio del maestro Antonio Sciacca. La sua ricerca si concentra sulla condizione umana e sull’uso di simboli e riferimenti che uniscono linguaggi classici e contemporanei. Nel suo percorso figura anche la partecipazione alla 56ª Biennale di Venezia, nel 2015, con il progetto Grazie Italia al Padiglione Guatemala. A Catia

Parenza’s House ha presentato Metamorfosi del Desiderio, opera che attraverso una figura umana e due carpe koi richiama i temi del desiderio, della trasformazione e della perseveranza.

Alla serata hanno partecipato persone provenienti da diversi ambiti professionali e culturali. Tra loro Roberto Parenza, collezionista privato d’arte ed esperto di dipinti di Antichi Maestri. Era presente anche DAMS, casa d’aste specializzata in antiquariato e opere d’arte, rappresentata da Edoardo Parenza.

Tra gli ospiti Domitilla Ioannucci, storica dell’arte e curatrice; Alessandro Mistretta, Presidente dell’Associazione dei Veneti a Roma; e il filosofo Luciano Bernazza, accompagnato dalla moglie Graziella Moschetta.

Hanno partecipato inoltre Valeria Patrizia Del Fiore, Amministratrice Delegata di Kao Corporation; Pierluigi Antonelli, già membro del Management Board di Fresenius, e già Presidente e CEO di Fresenius Kabi; ed Elena Mattesi, commercialista, revisore legale dei conti e consulente fiscale, attualmente impegnata in diversi incarichi societari e di controllo, tra cui quelli presso AIL Organon Italia e MSD Italia.

Al termine dell’incontro, gli ospiti si sono ritrovati per un momento conviviale, con catering e una selezione di vini curati da Alessandra Cicellini, Manager e Responsabile Eventi di In Villa Eventi.

Con questo appuntamento Catia Parenza dà continuità a un progetto che mette in relazione arte e persone, offrendo agli artisti la possibilità di presentare il proprio lavoro in un contesto diverso e agli ospiti l’occasione di incontrarli e conoscerli più da vicino.



