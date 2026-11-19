Basta un numero per fotografare il dramma dei bambini minacciati dal mostro della guerra: sono 589 milioni i minori che vivono in zone di conflitto, il 50% in più rispetto a 10 anni fa. Un dato sconvolgente, che emerge da Stop the War on Children: Changing the Odds, il nuovo rapporto pubblicato da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro sereno. In trent’anni la quota di minori esposti ai conflitti è addirittura più che raddoppiata, passando da circa il 10% a metà degli anni Novanta al 23,4% nel 2025.

Un’emergenza ignorata, che espone i bambini non solo a uccisioni e mutilazioni, con 171.712 casi verificati dal 2005 (oltre il 70% dei quali concentrato nel Territorio Palestinese Occupato, in Afghanistan, Somalia, Siria e Yemen), ma anche a sfruttamento, violenze, privazioni e diritti calpestati. Tra le gravi violazioni contro i bambini, la negazione degli aiuti umanitari registra la crescita più allarmante. I casi verificati sono aumentati da 509 nel 2015 a 8.322 nel 2025, oltre sedici volte in più in dieci anni. Nel solo 2025 ciò ha significato quasi un episodio verificato ogni ora. Più del 70% dei casi registrati lo scorso anno ha coinvolto bambini palestinesi. Oggi questa violazione rappresenta oltre un quinto di tutte quelle documentate dalle Nazioni Unite, rispetto a poco più del 2% nel 2015.

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