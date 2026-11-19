Le Esposizioni Universali hanno trasformato invenzioni e sperimentazioni costruttive in architetture, infrastrutture e nuovi quartieri. L’Arch. Paolo Anzuini legge l’E42 come snodo simbolico di questa storia: un progetto urbano permanente, rimasto senza la manifestazione prevista, che permette di interrogarsi su ciò che un’Expo lascia alla città. Dai brevetti ottocenteschi alle reti digitali, il contributo pubblicato su INGENIO offre ad architetti e urbanisti una chiave di lettura della legacy: edifici e spazi pubblici, ma anche conoscenze e sistemi di gestione da considerare nel progetto e nel riuso dei siti espositivi.

Quando parliamo dell’EUR, pensiamo generalmente alla sua architettura, ai grandi edifici monumentali, al Palazzo della Civiltà Italiana, al Palazzo dei Congressi, agli assi urbani e alla storia dell’Esposizione Universale prevista a Roma nel 1942 e mai realizzata. Osservando però questa vicenda all’interno della più ampia storia delle Esposizioni Universali emerge un rapporto temporale particolarmente interessante: la prima grande Esposizione Universale viene inaugurata a Londra nel 1851 ed esattamente novantuno anni dopo, nel 1942, Roma avrebbe dovuto ospitare la propria.

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