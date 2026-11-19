Prima la legge, poi la sentenza. Per sapere se Meta e TikTok dovranno cambiare il modo in cui funzionano i loro social, i genitori italiani dovranno aspettare ancora. Il Tribunale di Milano ieri ha rinviato al 21 gennaio la causa intentata dal Movimento Italiano Genitori (Moige) e da una decina di famiglie contro i due colossi digitali: meglio capire – è la motivazione addotta dai giudici – se nel frattempo saranno approvate nuove norme per limitare l’accesso dei minorenni alle piattaforme.

«Rispettiamo la scelta dei giudici e comprendiamo la volontà di avere un quadro normativo più completo – commenta ad Avvenire Antonio Affinita, direttore generale del Moige –. Ma siamo preoccupati: la nostra istanza risale a luglio 2025 e ancora non abbiamo una risposta. Nel frattempo oltre tre milioni di ragazzini continuano a utilizzare i social senza adeguate protezioni e, ogni mese che passa, aumentano i rischi: dagli adescamenti ai problemi di salute».

La novità che ha messo in pausa il lavoro dei giudici è un emendamento al decreto sicurezza, annunciato qualche giorno fa dalla maggioranza: l’idea centrale sarebbe vietare i social ai minori di 13 anni e permettere ai ragazzi tra i 13 e i 16 anni di usarli ma solo attraverso un account collegato a quello dei genitori. Dai 16 anni, invece, l’iscrizione sarebbe libera. Una proposta ancora tutta da precisare, discutere e approvare che, però, è stata sufficiente a convincere il tribunale a prendere tempo: le parti avranno fino al 15 gennaio per depositare nuove memorie prima di tornare davanti ai giudici. «Il problema è che stiamo aspettando una legge di cui non è ancora disponibile nemmeno il testo degli emendamenti – osserva Affinita –. E che, almeno stando alle anticipazioni giornalistiche, presenta già diverse criticità».

https://www.avvenire.it/attualita/rinviata-la-causa-italiana-contro-meta-e-tiktok-i-genitori-intanto-i-ragazzi-restano-esposti_116039