ALESSANDRO MISTRETTA

Il 10 novembre, una sala gremita, numerosi ospiti del mondo del giornalismo, della cultura e delle istituzioni un tema che tocca da vicino gli equilibri internazionali. È stata una serata partecipata quella organizzata dal Circolo delle Vittorie di Roma per la presentazione del libro di Paolo Messa, «L’Occidente è vivo. W l’Occidente», pubblicato da Rubbettino Editore.

L’appuntamento si è svolto nella Sala Teatro della Parrocchia di Santa Lucia. A fare gli onori di casa Antonio Fugazzotto, giornalista, autore e regista televisivo, fondatore e presidente del Circolo, che ha moderato l’incontro con l’autore e gli altri ospiti.

Al tavolo della presentazione, insieme a Messa, Franco Fatigati, professore di Geografia politica all’Università Sapienza di Roma; Rita Lofano, giornalista, già corrispondente dagli Stati Uniti e oggi direttrice dell’AGI, Agenzia Giornalistica Italia; Andrea Ruggieri, giornalista ed editorialista, già direttore responsabile de Il Riformista e oggi opinionista televisivo.

Due nuovi consiglieri per il Circolo delle Vittorie

Prima dell’inizio della presentazione, il presidente Antonio Fugazzotto ha annunciato la nomina di due nuovi consiglieri del Circolo: Federica Virgili, imprenditrice edile e artista, e Alessandro Mistretta, professionista in ambito aziendale, istituzionale ed editoriale e presidente dell’Associazione dei Veneti a Roma.

Tra gli ospiti presenti in sala anche il vicepresidente Domenico Fittipaldi; la Vice Questore della Polizia di Stato, Cavaliere Maria Antonia Spartà; l’ex capo di Stato Maggiore dell’Esercito Salvatore Farina; il principe e critico d’arte Alfio Borghese; l’ex senatore Antonio Razzi e l’attore Pippo Franco.

A leggere alcuni brani del libro è stata Licia Ugo, consigliera del Circolo, regista, scrittrice e giornalista Rai.

Il libro di Paolo Messa e la vitalità dell’Occidente

Giornalista, saggista ed esperto di sicurezza nazionale e relazioni geostrategiche, Paolo Messa è il fondatore del progetto editoriale Formiche. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi nel mondo dell’informazione, delle istituzioni e delle relazioni internazionali. È stato direttore del Centro Studi Americani, componente del Consiglio di amministrazione della Rai e vicepresidente esecutivo di Leonardo. È inoltre Nonresident Senior Fellow dell’Atlantic Council e ricopre un incarico nella National Italian American Foundation (NIAF).

Nel suo libro affronta il tema della presunta crisi dell’Occidente, mettendo in discussione il cosiddetto declinismo. Attraverso dati, confronti storici e analisi geopolitiche, Messa esamina una narrazione che, secondo la tesi del volume, viene alimentata dai regimi autoritari per indebolire la fiducia nella democrazia liberale.

A questa lettura contrappone una società occidentale che conserva importanti risorse: il pluralismo, il dissenso, la capacità di autocritica e quella di correggere i propri errori. Caratteristiche che, secondo l’autore, ne dimostrano la tenuta anche di fronte alle tensioni geopolitiche attuali.

Nel dibattito, Franco Fatigati ha ripreso proprio il tema del declinismo, definendolo una «narrativa portata avanti dalle autocrazie secondo cui le democrazie sarebbero inefficienza, corruzione e instabilità». Una rappresentazione alla quale ha contrapposto la natura stessa delle società occidentali: l’Occidente «discute perché è vivo e perché esiste, perché ama il dibattito e la disputa».

Andrea Ruggieri: cittadini o consumatori?

Andrea Ruggieri ha affrontato il rapporto tra identità civica, condizioni economiche e attrazione esercitata dai modelli autoritari. «Quando le persone smettono di percepirsi come cittadini e iniziano a pensarsi unicamente come consumatori», ha dichiarato, «il legame con la comunità si sfilaccia. Se a questo si unisce la mancanza di una crescita economica che alimenti le aspettative, la fascinazione per le autocrazie può fare presa anche da noi».

Un ragionamento che richiama l’importanza delle prospettive economiche e del senso di appartenenza alla comunità per la tenuta delle democrazie.

Rita Lofano: l’importanza di un’Europa unita

Il ruolo dell’Europa e il suo rapporto con l’Occidente e l’atlantismo sono stati al centro dell’intervento di Rita Lofano. Per la direttrice dell’AGI, l’Unione europea deve restare unita per poter avere un peso maggiore nello scenario internazionale e contrastare l’immagine di un’istituzione incapace di incidere.

«L’Europa deve anzitutto restare attaccata all’Occidente e all’atlantismo, ma soprattutto restare unita per poter pesare e non far prevalere la narrazione di un’Unione inutile e incapace di incidere», ha affermato. Ha poi aggiunto: «L’Occidente è l’incarnazione della democrazia: rimetterlo al centro serve a superare l’idea che essa sia in declino perché non in grado di dare tutte le risposte nei momenti di difficoltà».

Paolo Messa: la libertà come risorsa decisiva

Nel suo intervento, Paolo Messa è tornato su uno dei punti centrali del volume: la libertà come risorsa delle democrazie occidentali nel confronto con i sistemi autoritari. Un vantaggio che, secondo l’autore, riguarda anche la competizione militare e tecnologica con Paesi come la Cina.

«Per quanto la Cina e le autocrazie vogliano investire dal punto di vista militare per tentare di superare il nostro primato credo che non ci riusciranno, perché manca loro un’arma segreta: la libertà», ha dichiarato.

Messa ha richiamato anche la competizione nel campo dell’intelligenza artificiale. Gli investimenti cinesi sono rilevanti, ma, nella sua analisi, un sistema sottoposto al controllo politico non può garantire lo stesso grado di libertà nello sviluppo e nella ricerca. Il limite, ha osservato, è proprio quello di non poter arrivare «al punto di dire la verità».

Il Circolo delle Vittorie, spazio di incontro e cultura

La presentazione del libro di Paolo Messa si inserisce nel programma di incontri e iniziative culturali promossi dal Circolo delle Vittorie, che continua a offrire occasioni di approfondimento e dialogo sui temi dell’attualità, della cultura e della politica.

La serata si è conclusa con una riflessione sul futuro delle democrazie e sul ruolo dell’Occidente nello scenario internazionale. Un messaggio che richiama il titolo del volume e la convinzione dell’autore: la libertà, il pluralismo e la possibilità di discutere apertamente restano elementi fondamentali della società occidentale.