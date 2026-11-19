Sandro Veronesi e Dacia Maraini, Nicola Lagioia e Rosella Postorino, ma anche il premio Pulitzer per la letteratura Daniel Kraus, Alicia Giménez Bartlett, Kader Abdolah e molti altri scrittori, giornalisti, artisti e intellettuali, italiani e internazionali. Da venerdì 4 a martedì 8 dicembre alla Nuvola all’Eur di Roma torna “Più libri, più liberi“, la fiera organizzata dall’Aie, che riunisce piccoli e medi editori.

Un settore produttivo che lo scorso anno in Italia ha registrato un aumento del 2,3% delle società attive (per un totale di 5.474 unità) e che ha lanciato sul mercato 52.416 titoli, pari al 60,5% di tutta l’offerta editoriale italiana e in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente.

E quest’anno, per la 25esima edizione, con la curatela affidata a Paolo Di Paolo, nei cinque giorni di fiera sono previsti oltre 650 eventi – tra incontri, dibattiti, lezioni e laboratori – con la partecipazione di 474 editori.

Sono attesi anche esponenti del mondo della musica e delle arti, tra cui Claudio Baglioni, Carl Brave, Alba Rohrwacher, Francesca Comencini e Ascanio Celestini. Nell’ultima giornata il cantautore Niccolò Fabi, partendo dal titolo dells sua canzone “Libertà negli occhi” rifletterà sulla vita che va dove va lo sguardo. Tra le novità della 25ma edizione c’è la distribuzione al pubblico, durante gli incontri tematici, di una bibliografia fatta di titoli selezionati dai cataloghi degli editori in fiera.

Infine, ogni giornata avrà una “rivista residente” in fiera: cinque diverse redazioni di magazine culturali sono state invitate a raccontare a modo loro ciò che accade a Più libri Più liberi e a restituirlo ai visitatori, dal vivo e sui canali social. Il programma completo degli incontri è disponibile online sul sito ufficiale della fiera.

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