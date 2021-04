Interventi per incidenti stradali

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco volontari di Madone intervengono per un incidente stradale a Suisio in via Santi Nazario e Celso intorno alle 21. Una macchina dopo aver percorso la rotatoria è uscita fuori strada, l’autista ha perso il controllo. I VVF hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto anche i Carabinieri e l’ambulanza di Capriate.









I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone intervengono per un incidente stradale in via Papa Giovanni 23, Madone intorno alle 13:36. Due autovetture coinvolte, un ferito. I VVF hanno messo in sicurezza le autovetture e hanno bonificato la zona compromessa.