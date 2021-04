Colorado, agenti ridono per l’arresto violento di un’anziana con demenza

Please follow and like us:

ono in tre, due uomini e una donna, tutti in divisa. Tre poliziotti , seduti fianco a fianco, in ufficio davanti allo schermo di un pc. Risate fragorose, battute condite da pugno contro pugno: lo spettacolo dev’essere divertente…. Stanno riguardando il video di un arresto fatto mesi prima. Si sente la voce di una donna che urla: «Lasciatemi, non lo sapevo». C’è da crederle: Karen Garner, nonna di 73 anni, è malata di alzheimer. E’ stata pizzicata il 26 giugno scorso in Colorado mentre usciva da un Walmart senza aver pagato un conto di 13 dollari, ma soltanto ora è stato diffuso il video dei poliziotti che la prendono in giro al rivedere insieme le riprese delle bodycam di quel surreale arresto: un altro video che imbarazza la polizia americana e stavolta non riguarda un afroamericano.