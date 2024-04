Carambola tra automobili, quattro feriti

Spread the love



Carambola tra automobili questa mattina a Como: si registrano quattro persone ferite, anche se fortunatamente di lieve entità L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 lungo via D’Annunzio. Per cause ancora in fase di accertamento si è verificato uno scontro che ha coinvolto quattro automobili.

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, un’automedica, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Como per le operazioni di messa in sicurezza.

Dopo i primi soccorsi direttamente sul posto, le condizioni dei feriti (41, 47, 68 e 70 anni) sono migliorate tanto che ne è stato disposto il trasporto all’ospedale Sant’Anna di Como solo di due, in codice giallo e verde.