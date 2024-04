Lentate investito da un treno, muore sul colpo, linea ferroviaria bloccata

Spread the love

Investito e ucciso sul colpo da un treno un uomo a Lentate all’altezza di via Tintoretto pochi minuti prima delle 15 di sabato pomeriggio 6 aprile.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza , un’auto medica tre equipaggi dei vigili del fuoco da Seregno e Lomazzo. Purtroppo per l’uomo travolto dal convoglio proveniente da Como in direzione di Milano non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Intanto il passaggio dei treni sulla tratta è sospeso con possibili disagi per i viaggiatori. Allertate anche le forze dell’ordine giunte sul posto con la Polfer per i rilievi di rito dopo il tragico incidente avvenuto sui binari che conducono verso il capoluogo meneghino.