VIDEO – Un forte boato e le fiamme: incendio in un’abitazione in via Ronco

Spread the love

Una forte esplosione, le fiamme e il fumo. Momenti di paura sabato mattina in via Ronco, a Ravenna, dove un appartamento è stato distrutto da un incendio. La colonna di fumo nero scaturita dai locali è stata visibile da diverse zone della città. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che sono riuscite a contenere e spegnere il rogo. Non risultano persone ferite. I locali andati a fuoco erano fortunatamente deserti. Sulle cause di quanto accaduto dovranno ora indagare le forze dell’ordine.

Ravennawebtv

VIDEO