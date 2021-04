Incendio di rifiuti all’ex Snia di Varedo: intervengono i vigili del fuoco, nessun ferito

Please follow and like us:

ilcittadinomb.it – urly.it/3cnr6

Incendio di rifiuti all’ex Snia di Varedo, martedì 27 aprile in mattinata, con intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale. L’allarme è scattato alle 10.30 e squadre con più mezzi si sono portate in via Umberto I 69 dove hanno operato in un edificio dismesso dell’area ex industriale. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto presenti anche i carabinieri e la polizia locale. Indagini in corso sulle cause del rogo.