Saronno-maltempo, ko il tetto e caserma dei pompieri inutilizzabile. Cantiere in arrivo, si cercano alternative provvisorie

Spread the love

SARONNO – Da mesi sono al lavoro, letteralmente notte e giorno, per aiutare i saronnesi a far fronte ai danni del maltempo ma anche la loro “base” saronnese porta i segni del maltempo eccezionale degli ultimi giorni. Il riferimento va ai vigili del fuoco di Saronno che fanno base al distaccamento di via Stra Madonna. Il tetto ha subito danni per il maltempo, soprattutto per le grandinate estive. Tanto che gli stessi pompieri erano intervenuti ad inizio agosto per metterlo in sicurezza. Le piogge degli ultimi giorni hanno fatto precipitare la situazione tanto che la caserma ora non è utilizzabile.

il saronno